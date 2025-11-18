В Приморье начала работу Школа семейного туризма

Занятия Школы семейного туризма для родителей с детьми от 5 до 15 лет стартовали в Приморском крае в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в министерстве физической культуры и спорта региона.
Проект создан спортивно-туристическим клубом Green Tour. Его цель — привлечение семей к активному отдыху и туризму в родном крае, а также расширение возможностей для совместного досуга.
Для участников уже состоялись занятия по пешему и водному туризму, организации лагеря и ориентированию. Помимо лекций, программой предусмотрены шесть бесплатных практик по выходным в течение года. На них специалисты расскажут о технике безопасности и правилах организации походов, научат работать со снаряжением. Необходимое оборудование предоставят организаторы.
Занятия проходят каждую среду в 19:00 очно на площадке клуба по адресу: г. Владивосток, ул. Луговая, 69. Для жителей других муниципальных образований Приморского края предусмотрена онлайн-трансляция.
