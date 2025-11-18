В Госдуме россиян назвали «помешанными на деньгах» из-за идеи платить женам

Юлия Тулупникова в беседе с «Газетой.Ru» усомнилась, что такой закон примут, но отметила, что справедливо платить женам было бы от 35 тыс. рублей в месяц или 30% от дохода мужа. При этом она подчеркнула, что такие идеи подразумевают коммерциализацию и перевод на рыночную основу семейных отношений. По её мнению, это приведёт к тому, что из семьи будет ещё больше уходить человеческого тепла, возникнет больше недопонимания и конфликтов при и без того высоких показателях разводов.