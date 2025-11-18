Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сливавшего бетон в воронежском Северном лесу водителя нашли спустя месяц

Теперь нарушителю предстоит возместить ущерб, причинённый экологии.

Источник: АиФ Воронеж

Владельца бетономешалки, сливавшего остатки бетона на землю в Северном лесу, нашли спустя месяц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды в понедельник, 17 ноября.

Полицейскими в отношении нарушителя возбуждено административное дело о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ).

Теперь мужчине предстоит возместить ущерб, причинённый экологии.

В ведомстве отмечают, что попадание отходов цемента в почву может привести к ожогам корней и негативно повлиять на способность растений поглощать воду и питательные вещества.