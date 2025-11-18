Сливавшего бетон в воронежском Северном лесу водителя нашли спустя месяц

Владельца бетономешалки, сливавшего остатки бетона на землю в Северном лесу, нашли спустя месяц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды в понедельник, 17 ноября.
Полицейскими в отношении нарушителя возбуждено административное дело о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39 КоАП РФ).
Теперь мужчине предстоит возместить ущерб, причинённый экологии.
В ведомстве отмечают, что попадание отходов цемента в почву может привести к ожогам корней и негативно повлиять на способность растений поглощать воду и питательные вещества.