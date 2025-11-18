В Омске при поддержке ОНПЗ прошел турнир по хоккею для слабовидящих детей

«Турнир по адаптивному хоккею — это закономерный этап в развитии нашего проекта “Хоккей для всех”, который мы поддерживаем уже три года. За это время количество участников увеличилось до 10 000 человек. Но для нас важны не только спортивные результаты. Гораздо ценнее, что хоккей учит детей упорству и умению побеждать. Эти качества остаются с ними на всю жизнь, далеко за пределами хоккейной коробки», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.