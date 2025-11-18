В Омске при поддержке ОНПЗ прошел турнир по хоккею для слабовидящих детей

В академии «Авангард» в Омске завершился межрегиональный турнир по адаптивному хоккею «Кубок чистого сердца». Спортивные соревнования собрали на одной площадке юных спортсменов с нарушениями зрения из Омска, Сургута, Москвы и Новосибирска.
«Мы задумали этот турнир в прошлом году и рады, что идея воплотилась так ярко. Развитие адаптивного спорта для нас важный шаг в рамках проекта “Хоккей для всех”. Благодаря поддержке Омского НПЗ мы делаем хоккей по-настоящему доступным. Видеть, как дети с особенностями здоровья выходят на лед, борются за шайбу и чувствуют себя частью большой хоккейной семьи — это и есть наша главная победа», — отметил президент омской Федерации хоккея Михаил Лавриков.
Возраст участников — от 7 до 17 лет. Организаторами выступили региональная Федерация хоккея и Омский нефтеперерабатывающий завод в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Развитие адаптивного спорта — одно из важнейших направлений в нашем регионе. Поэтому мы особенно ценим поддержку Омского НПЗ в этой сфере. “Кубок чистого сердца” — это прекрасный пример инклюзивной среды, где каждый ребенок, независимо от особенностей здоровья, может раскрыть свой талант, найти друзей и поверить в себя. Такие проекты меняют общество. Мы со своей стороны готовы и дальше помогать в их развитии», — прокомментировал министр спорта Омской области Алексей Ленберг.
Особенность соревнований — в адаптированном формате игры. Вместо обычной используется увеличенная шайба с подшипниками, издающая громкий звук при движении, чтобы игроки могли ее «слышать». Вратари надевают светонепроницаемые маски и защищают пониженные ворота, ориентируясь исключительно на слух. Такой подход делает хоккей по-настоящему доступным и безопасным для детей со слабым зрением. Проект «Хоккей для всех» уже три года помогает детям по всей стране.
«Турнир по адаптивному хоккею — это закономерный этап в развитии нашего проекта “Хоккей для всех”, который мы поддерживаем уже три года. За это время количество участников увеличилось до 10 000 человек. Но для нас важны не только спортивные результаты. Гораздо ценнее, что хоккей учит детей упорству и умению побеждать. Эти качества остаются с ними на всю жизнь, далеко за пределами хоккейной коробки», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
По итогам напряженной борьбы чемпионами стали хоккеисты из Новосибирска. Лучшие игроки получили путевку на всероссийские соревнования по адаптивным видам спорта в Москве.
Программа «Родные города» — грантовый конкурс для поддержки социальных проектов ПАО «Газпром нефть». Благодаря этой инициативе в регионах присутствия компании поддерживаются социальные, спортивные, образовательные и экологические инициативы, направленные на поддержку талантливой молодежи в науке, спорте и общественной жизни. Как раз сейчас любой может подать заявку на грантовый конкурс на страничке проекта. Подача заявок открыта до 26 ноября 2025 года.