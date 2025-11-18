С января жители Бурятии разместили онлайн более 10 тысяч резюме

Свыше 10 тыс. резюме разместили жители Бурятии с начала 2025 года на портале «Работа России», сообщили в республиканском агентстве занятости населения. Содействие занятости отвечает целям и задачам нацпроекта «Кадры».
«По количеству резюме видно, что жители Бурятии активно ищут работу в интернете. Мы со своей стороны готовы предложить не просто вакансию, а полноценную карьерную поддержку: поможем определиться с профессией, пройти обучение или повысить квалификацию», — отметил руководитель республиканского агентства занятости населения Александр Башкирцев.
Наибольший интерес к трудоустройству проявляют специалисты сфер промышленности, образования, здравоохранения, строительства и электроэнергетики. В общей сложности на портале представлены свыше 13 тыс. вакансий от работодателей из Бурятии. Подчеркивается, что для соискателей карьерные консультанты проводят занятия, во время которых объясняют, как составлять резюме, формировать свой имидж, вести деловую беседу с нанимателем.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.