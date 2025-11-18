Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Оказание медицинской помощи приостановлено». Милиция проверяет сообщение о минировании детской поликлиники в Минске

Милиция проверяет сообщение о минировании детской поликлиники в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске милиция проводит проверку из-за поступившего сообщения о минировании детской поликлиники, сообщила администрация Октябрьского района Минска.

Сообщение о минировании детской поликлиники в столице поступило 18 ноября. Около 13.00 часов сообщалось о том, что правоохранителями проверяется информация о возможном минировании третьей городской детской клинической поликлиники, которая расположена на улице Могилевской.

— На месте происшествия работают сотрудники милиции, — уточнили в сообщение.

При этом из-за сообщения о минировании в детской поликлинике временно приостановили оказание медицинской помощи, чтобы обеспечить безопасность посетителей и персонала.

Днем ранее милиция проверяла детский сад в Минске после сообщения о минировании: «Принято решение об эвакуации детей и персонала».

А еще МЧС сообщало про пожар в квартире в Гродно: «Выбивались клубы дыма, было сильное задымление».