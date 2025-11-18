«Оказание медицинской помощи приостановлено». Милиция проверяет сообщение о минировании детской поликлиники в Минске

В Минске милиция проводит проверку из-за поступившего сообщения о минировании детской поликлиники, сообщила администрация Октябрьского района Минска.
Сообщение о минировании детской поликлиники в столице поступило 18 ноября. Около 13.00 часов сообщалось о том, что правоохранителями проверяется информация о возможном минировании третьей городской детской клинической поликлиники, которая расположена на улице Могилевской.
— На месте происшествия работают сотрудники милиции, — уточнили в сообщение.
При этом из-за сообщения о минировании в детской поликлинике временно приостановили оказание медицинской помощи, чтобы обеспечить безопасность посетителей и персонала.
Днем ранее милиция проверяла детский сад в Минске после сообщения о минировании: «Принято решение об эвакуации детей и персонала».
