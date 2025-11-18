В Омской области из-за короткого замыкания с начала года произошло 564 пожара

Одно из самых эффективных средств защиты — пожарный дымовой извещатель. При появлении дыма он подаёт громкий звуковой сигнал, что особенно критично ночью, когда человек спит. Устройство простое, недорогое, но способно вовремя предупредить об опасности и дать драгоценные минуты для эвакуации.