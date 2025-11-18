В Омской области из-за короткого замыкания с начала года произошло 564 пожара

С начала 2025 года в Омской области зафиксировано 564 пожара, причиной которых стало короткое замыкание. Трагические последствия: 8 погибших, 28 пострадавших, но и 88 человек спасены благодаря оперативной работе сотрудников МЧС России.
Эти происшествия — не неизбежность, а следствие нарушений правил эксплуатации электрических сетей в быту. Большинство аварий можно предотвратить, если соблюдать элементарные меры предосторожности.
Прежде всего, запрещено соединять провода скруткой — такой контакт со временем ослабевает, перегревается и становится источником возгорания. Вместо этого необходимо использовать сертифицированные клеммы или другие безопасные способы соединения.
Также важно не перегружать электросеть: одновременное включение нескольких мощных приборов (обогревателей, чайников, стиральных машин) может привести к перегреву проводки и короткому замыканию. Следует устанавливать автоматические предохранители и УЗО, соответствующие нагрузке, и периодически проверять их работоспособность.
Одно из самых эффективных средств защиты — пожарный дымовой извещатель. При появлении дыма он подаёт громкий звуковой сигнал, что особенно критично ночью, когда человек спит. Устройство простое, недорогое, но способно вовремя предупредить об опасности и дать драгоценные минуты для эвакуации.
Раннее мы рассказывали о работе испытательной пожарной лаборатории МЧС.