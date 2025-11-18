К чему может привести разрешение работать на больничном

При этом только 42 из 71% работающих во время болезни делают это по собственному желанию. Что скрывается за этим желанием, понять нетрудно — чаще всего люди просто не хотят терять в деньгах. Реже сотрудники избавляют себя таким образом от завала после больничного. Случается, что просто некому передать личный проект, а он ну очень важный — полгода человек его вел, вот вышел на финишную прямую и слег. Тут умрешь, но закончишь дело. Особенно когда оплата сдельная. И совсем уж в редких случаях речь идет о настоящих стахановцах. Такие говорят, что работа отвлекает их боли и скуки.