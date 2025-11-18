В приморском городе Артеме реконструируют площадь Ленина

Площадь Ленина в городе Артеме реконструируют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в агентстве проектного управления Приморского края.
В этом году на общественной территории заменили покрытие на площади и тротуарах, установили малые архитектурные формы, смонтировали системы видеонаблюдения и освещения. Также специалистам предстоит озеленить пространство, обустроить там места для размещения торговых точек, фестивальную и пешеходную зоны.
«Ранее по концепции благоустройства площади Ленина оборудовали детскую площадку в районе улицы Кирова, 22, обустроили ландшафтный парк с ростовыми шахматными фигурами, а в прошлом году построили светомузыкальный пешеходный фонтан», — добавили в администрации города.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.