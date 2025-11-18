Платят кредиты, арендуют жилье, хотя дома давно куплены: Бастрыкин вмешался в дело с обманутыми дольщиками из Башкирии

Как следует из обращения граждан к главе СКР, в 2023—2024 годах граждане заключили с ООО «ЮРАЛС ГРУП» и «РБК-Строй» договоры на строительство частных домов в «ЖК Восточный», оплатив услуги в том числе за счет средств льготной ипотеки. Однако строительство до сих пор не завершено, а сроки сдачи постоянно переносятся. Дольщики вынуждены одновременно выплачивать кредиты и арендовать жилье.