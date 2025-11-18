Платят кредиты, арендуют жилье, хотя дома давно куплены: Бастрыкин вмешался в дело с обманутыми дольщиками из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о мошенничестве в отношении жителей башкирской деревни Крючевка. Об этом сообщил информационный центр ведомства.
Как следует из обращения граждан к главе СКР, в 2023—2024 годах граждане заключили с ООО «ЮРАЛС ГРУП» и «РБК-Строй» договоры на строительство частных домов в «ЖК Восточный», оплатив услуги в том числе за счет средств льготной ипотеки. Однако строительство до сих пор не завершено, а сроки сдачи постоянно переносятся. Дольщики вынуждены одновременно выплачивать кредиты и арендовать жилье.
СК Башкирии уже инициировал перед прокуратурой вопрос о передаче материалов уголовного дела, которое в настоящее время расследуется органами внутренних дел, в свое производство.
Бастрыкин поручил главе Следкома республики Владимиру Архангельскому принять предусмотренные законом меры для передачи уголовного дела СК и представить доклад о ходе и результатах его расследования.
