Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре хирурги удалили гигантскую опухоль весом 13 кг

Хирурги Краснодара провели уникальную операцию.

Источник: t.me/kkb2krasnodar

Команда хирургов Краснодарской краевой клинической больницы № 2 (ККБ № 2) успешно провела одну из сложнейших операций — удаление гигантской опухоли брюшной полости у 41-летнего пациента.

Как сообщили представители медицинского учреждения, новообразование достигало 50 сантиметров в диаметре и весило 13 килограммов, занимая практически всю брюшную полость пациента. Помимо удаления самой опухоли, хирургам потребовалось выполнить пластику почечных сосудов, что значительно усложнило оперативное вмешательство и потребовало высокой точности действий.

Операцию провели заведующий хирургическим отделением № 5 Сергей Щупляк и врач-онколог Василий Штерев.

«Благодаря профессионализму и опыту хирургов операция прошла успешно», — сообщили в ККБ № 2. В медицинском учреждении также выразили благодарность команде за их «труд и высокий уровень мастерства». В настоящее время пациент находится под наблюдением специалистов и проходит дальнейшее лечение.