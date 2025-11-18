В Краснодаре хирурги удалили гигантскую опухоль весом 13 кг

Команда хирургов Краснодарской краевой клинической больницы № 2 (ККБ № 2) успешно провела одну из сложнейших операций — удаление гигантской опухоли брюшной полости у 41-летнего пациента.
Как сообщили представители медицинского учреждения, новообразование достигало 50 сантиметров в диаметре и весило 13 килограммов, занимая практически всю брюшную полость пациента. Помимо удаления самой опухоли, хирургам потребовалось выполнить пластику почечных сосудов, что значительно усложнило оперативное вмешательство и потребовало высокой точности действий.
Операцию провели заведующий хирургическим отделением № 5 Сергей Щупляк и врач-онколог Василий Штерев.
«Благодаря профессионализму и опыту хирургов операция прошла успешно», — сообщили в ККБ № 2. В медицинском учреждении также выразили благодарность команде за их «труд и высокий уровень мастерства». В настоящее время пациент находится под наблюдением специалистов и проходит дальнейшее лечение.