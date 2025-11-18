В Краснодаре хирурги удалили гигантскую опухоль весом 13 кг

«Благодаря профессионализму и опыту хирургов операция прошла успешно», — сообщили в ККБ № 2. В медицинском учреждении также выразили благодарность команде за их «труд и высокий уровень мастерства». В настоящее время пациент находится под наблюдением специалистов и проходит дальнейшее лечение.