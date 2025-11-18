Ихтиолог рассказала, какие были эксперименты по заселению крымских вод

«Однако у природы есть свои механизмы, и получилось так, что свойства икры пиленгаса изменились. В теории, она должна была тонуть и не развиваться при нашей солености. Но повысилось содержание жира в ней, икра изменила плотность и прекрасно начала развиваться. Вселение пошло не по плану, пиленгас освоился, потеснил аборигенные виды кефали», — сказала она.