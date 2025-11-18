Ихтиолог рассказала, какие были эксперименты по заселению крымских вод

Знакомый каждому пиленгас, ставший привычным обитателем прибрежных вод, изначально был специально завезен в Азово-Черноморский бассейн.
Как «АиФ-Крым» рассказала ведущий научный сотрудник отдела ихтиологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Карпова, изначально считалось, что пиленгас не сможет размножаться в новых условиях из-за разницы в солености воды.
«Однако у природы есть свои механизмы, и получилось так, что свойства икры пиленгаса изменились. В теории, она должна была тонуть и не развиваться при нашей солености. Но повысилось содержание жира в ней, икра изменила плотность и прекрасно начала развиваться. Вселение пошло не по плану, пиленгас освоился, потеснил аборигенные виды кефали», — сказала она.
Со временем между вселенцами и местными видами установилось хрупкое равновесие. Если раньше пиленгас был массовым видом и часто появлялся на прилавках, то сейчас его численность заметно снизилась из-за сокращения нерестилищ и перелова.
Опыты по заселению крымских вод новыми видами имели разные успехи. В советское время пытались акклиматизировать полосатого американского окуня и дальневосточную креветку-чилим, но эти эксперименты провалились.
Зато наши виды, отправленные на акклиматизацию в Каспийское море, хорошо прижились. Это те же кефали, некоторые беспозвоночные, служащие кормом для осетровых. Сейчас в этом море немало вселенных черноморских видов.
Однако есть среди «пришельцев» и нежеланные гости. Самый грозный из них — солнечный окунь, который добрался до полуострова через украинские реки из Европы, куда его выпустили аквариумисты.
«Рыба не представляет интереса как гастрономический объект, она мелкая, костлявая, невкусная, — пояснила Евгения Карпова. — А вред от солнечного окуня значительный, поскольку вид агрессивный, сбивается в стаю, поедает икру местных рыб. Наш обыкновенный речной окунь не может ему противостоять. Мы наблюдали случаи, когда речной окунь пытался проглотить более мелкого солнечного. Тот растопырил колючки — и застрял во рту, обе рыбы погибли. Для вселенца единственная реальная угроза — щука. Хотя та поедает всех рыб».