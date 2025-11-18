Иван Носков о салюте в Самаре на Новый год: «Все будет зависеть от обстановки»

В Самаре стартует подготовка к предстоящему Новому году. В преддверии праздника областную столицу украсят гирляндами, световыми фигурами, нарядными елками, а также развернут новогодний городок на площади Куйбышева. Ждать ли в этом году праздничного фейерверка, «КП-Самара» рассказал мэр Иван Носков.
«Запретов на проведение фейерверков нет, но есть ограничения. Все будет зависеть от обстановки. Но то, что праздник будет, городок будет, елка будет, — это точно. Конечно, в нынешних условиях возможны ограничения, но мы готовимся полноценно встречать Новый год с программой для ребятишек», — отметил глава города.
Иван Носков также рассказал, где сам планирует встречать Новый год. Праздник он проведет вместе с горожанами:
«В новогоднюю ночь однозначно буду в городе. Буду на новогодней елке на площади Куйбышева».