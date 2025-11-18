Иван Носков о салюте в Самаре на Новый год: «Все будет зависеть от обстановки»

«Запретов на проведение фейерверков нет, но есть ограничения. Все будет зависеть от обстановки. Но то, что праздник будет, городок будет, елка будет, — это точно. Конечно, в нынешних условиях возможны ограничения, но мы готовимся полноценно встречать Новый год с программой для ребятишек», — отметил глава города.