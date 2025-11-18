Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иван Носков о салюте в Самаре на Новый год: «Все будет зависеть от обстановки»

Глава Самары Иван Носков рассказал, будут ли устраивать праздничный салют в новогоднюю ночь.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре стартует подготовка к предстоящему Новому году. В преддверии праздника областную столицу украсят гирляндами, световыми фигурами, нарядными елками, а также развернут новогодний городок на площади Куйбышева. Ждать ли в этом году праздничного фейерверка, «КП-Самара» рассказал мэр Иван Носков.

«Запретов на проведение фейерверков нет, но есть ограничения. Все будет зависеть от обстановки. Но то, что праздник будет, городок будет, елка будет, — это точно. Конечно, в нынешних условиях возможны ограничения, но мы готовимся полноценно встречать Новый год с программой для ребятишек», — отметил глава города.

Иван Носков также рассказал, где сам планирует встречать Новый год. Праздник он проведет вместе с горожанами:

«В новогоднюю ночь однозначно буду в городе. Буду на новогодней елке на площади Куйбышева».