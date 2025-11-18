В Омской области некоторые предприятия остались без газа из-за аварии у Ростовки

В Омской области на газопроводе произошла утечка газа и возник пожар. По словам губернатора Виталия Хоценко, пострадавших нет, но некоторые предприятия пришлось отключить от газа. В ФСБ связали произошедшее с ремонтными работами. Как рассказали жители, «был очень сильный хлопок, все залило заревом, казалось, что пламя ростом в девять этажей». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».