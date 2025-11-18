В Омской области владельцы ЛПХ массово нарушают требования о вакцинации скота

В Омской области усилен контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм среди владельцев личных подсобных хозяйств. С начала 2025 года Управление Россельхознадзора по региону вынесло 318 предостережений гражданам, уклоняющимся от обязательных противоэпизоотических мероприятий — вакцинаций и плановых диагностических исследований.
Поводом для вмешательства стали более 90 обращений от районных станций по борьбе с болезнями животных, в которых сообщалось об отказах владельцев ЛПХ предоставлять скот и птицу для ветеринарного осмотра. Такие действия прямо нарушают статью 18 Закона РФ «О ветеринарии» и создают реальную угрозу распространения особо опасных заболеваний — от сибирской язвы до африканской чумы свиней.
В ответ на сигналы из районов инспекторы Россельхознадзора провели 46 контрольных мероприятий, включая выездные обследования подворий. По итогам проверок гражданам официально разъяснили их обязанности и предупредили о недопустимости дальнейших нарушений.
«Собственники обязаны содействовать работе ветеринарных специалистов, — подчеркивают в Управлении. — Только при условии 100-процентного охвата диагностикой и вакцинацией можно гарантировать стабильную эпизоотическую обстановку в регионе».
Ведомство напоминает: каждый владелец животного несет полную юридическую и санитарную ответственность за здоровье своего скота и птицы. Отказ от вакцинации или сокрытие животных от ветеринарного учёта ставит под угрозу не только собственное хозяйство, но и здоровье всех животных в округе — вплоть до массового падежа и введения карантина.
