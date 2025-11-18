В Новосибирской области состоится Всероссийский фестиваль НАУКА 0+

Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ пройдет в Новосибирской области с 4 по 13 декабря, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Популяризация исследовательской деятельности среди молодежи отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Тема фестиваля в этом году — «Твоя квантовая вселенная». Это соответствует инициативе Организации объединенных наций, которая провозгласила 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий.
В программе фестиваля предусмотрены выездные научно-популярные мероприятия в различных районах региона. В них примут участие студенты старших курсов бакалавриата, магистранты, аспиранты, молодые и уже опытные ученые.
«Уже два десятилетия НАУКА 0+ выполняет важнейшую просветительскую миссию, вносит вклад в популяризацию науки и привлекает в сферу исследований молодежь. А несколько лет назад фестиваль заслуженно стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Уверен, в этом году мероприятия в рамках НАУКИ 0+ будут содержательными и интересными. Приглашаю посетить наш фестиваль всей семьей», — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.