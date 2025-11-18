В Новосибирской области состоится Всероссийский фестиваль НАУКА 0+

«Уже два десятилетия НАУКА 0+ выполняет важнейшую просветительскую миссию, вносит вклад в популяризацию науки и привлекает в сферу исследований молодежь. А несколько лет назад фестиваль заслуженно стал одним из ключевых событий Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Уверен, в этом году мероприятия в рамках НАУКИ 0+ будут содержательными и интересными. Приглашаю посетить наш фестиваль всей семьей», — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.