Пермский студент создал компанию по производству военных беспилотников

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета, Михаил Максимов является студентом второго курса аэрокосмического факультета. В конце 2024 года его команда заняла первое место в проекте «Курс по развитию инновационного мышления и внедрению технологического предпринимательства “Ген инноватора”». За победу студентам было назначено вознаграждение в размере 50 тыс. руб.