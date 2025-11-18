Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский студент создал компанию по производству военных беспилотников

В Перми зарегистрировано ООО «Скайтексоторс», занимающееся производством летательных аппаратов, включая космические. Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Компания занимается также производством военных боевых машин, разработкой компьютерного ПО и научными исследованиями. Единоличным владельцем и гендиректором общества выступает Михаил Максимов.

Как пояснили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе Пермского национального исследовательского политехнического университета, Михаил Максимов является студентом второго курса аэрокосмического факультета. В конце 2024 года его команда заняла первое место в проекте «Курс по развитию инновационного мышления и внедрению технологического предпринимательства “Ген инноватора”». За победу студентам было назначено вознаграждение в размере 50 тыс. руб.

В рамках предложенного ими проекта планируется разработать и протестировать прототип нового, более экономичного двигателя внутреннего сгорания с принципиально новой конструкцией для беспилотных летательных аппаратов.