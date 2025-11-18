В РПЦ призвали назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Среди мер поддержки семей с детьми, которые предлагает Русская православная церковь, — установление пособия по уходу за ребенком без критериев нуждаемости, введение прогрессивных мер поддержки для семей с детьми, включая материнский капитал не только на первого и второго ребенка, но и каждого последующего, следует из презентации председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, который во вторник выступил на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).