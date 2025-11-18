В РПЦ призвали назначать пособие по уходу за ребенком всем беременным

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Среди мер поддержки семей с детьми, которые предлагает Русская православная церковь, — установление пособия по уходу за ребенком без критериев нуждаемости, введение прогрессивных мер поддержки для семей с детьми, включая материнский капитал не только на первого и второго ребенка, но и каждого последующего, следует из презентации председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерея Федора Лукьянова, который во вторник выступил на Всемирном русском народном соборе (ВРНС).
XXVII Всемирный русский народный собор проходит 18−19 ноября в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя, 18 ноября — тематические секции, 19 ноября — пленарное заседание под председательством главы ВРНС, патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году тема собора — «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».
Лукьянов призвал поддержать следующие инициативы Русской церкви. «Отмена критерия нуждаемости, установление пособия по уходу за ребенком для всех женщин, вставших на учет по беременности; увеличение на федеральном уровне размера ежемесячных пособий беременным женщинам — не менее 1,5 МРОТ; предоставление денежного сертификата на няню или ясли при невозможности устроить ребенка в государственное/муниципальное ДОУ», — сказано в презентации.
Также в РПЦ призвали предоставлять декретный отпуск женщинам в первом триместре беременности, право на социальное обслуживание со второго триместра беременности и включить период ухода за ребенком в возрасте до трех лет в страховой стаж матери вне зависимости от наличия предыдущего опыта работы.
Кроме того, в патриаршей комиссии выступили за ведение прогрессивных мер поддержки для семей с детьми, включая материнский капитал не только на первого и второго ребенка, но и каждого последующего.
Всемирный русский народный собор (ВРНС) — российский общественный форум, проходящий с 1993 года почти ежегодно. Первым главой собора стал патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора — патриарх Кирилл.