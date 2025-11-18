Водителей предупредили о возможных осадках на трассе М-4 «Дон»

Компания «Автодор» в своем телеграм-канале предупредила водителей об ухудшении погодных условий на трассе М-4 «Дон», проходящей в том числе через Ростовскую область. Днем 18 ноября в донском регионе, а также местами в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях ожидаются дожди.