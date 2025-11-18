Ричмонд
Водителей предупредили о возможных осадках на трассе М-4 «Дон»

О непогоде на трассе М-4 «Дон» предупредили водителей.

Компания «Автодор» в своем телеграм-канале предупредила водителей об ухудшении погодных условий на трассе М-4 «Дон», проходящей в том числе через Ростовскую область. Днем 18 ноября в донском регионе, а также местами в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях ожидаются дожди.

Специалисты напоминают, что мокрый асфальт значительно повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта, избегать резких маневров и обгонов.

