В Свердловской области ограничат продажу энергетиков

«За» проголосовали все 44 присутствующих на заседании парламента депутата.
«Принято» — сказала председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.
Ранее департамент информационной политики региона сообщал, что на заседании областного парламента будет рассмотрен вопрос, касающийся ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в зданиях образовательных и медицинских организаций, спортивных и культурных учреждениях и прилегающих к ним территориях, а также в местах массового скопления людей во время проведения мероприятий.
Расстояние от учреждений будет определяться муниципалитетами по образцу того, как определяется в таких случаях расстояние, на котором можно торговать алкогольными напитками.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. При этом, по словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, полного запрета на продажу энергетиков не планируется и не вводится.
«Свердловская область стала первым регионом, выработавшим регулирование обозначенных общественных отношений в целях превентивной защиты населения», — отметила Кузнецова.