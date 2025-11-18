Екатеринбуржцы смогут доехать до Москвы на поезде за 6,5 часов

Высокоскоростная железнодорожная магистраль ВСМ-2 «Восток» сократит время в пути из Екатеринбурга в Москву почти в 4 раза. Об этом рассказали на презентации РЖД, представленной на форуме «Транспорт России».
— ВСM-2 должна связать столицу с центрами Поволжья и Урала трассой протяженностью около 1 532 км. Время в пути между Москвой и Екатеринбургом сократится до 6,5−8 часов — вместо нынешних 25−28 часов, — сообщили РЖД.
Так, трасса Екатеринбург — Москва станет следующей после такой же магистрали Москва — Санкт-Петербург. Соглашение о реализации проекта было подписано еще в июле 2024 года. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что общая протяженность ВСМ, которая пройдет через всю Россию, составит 4,5 тысячи километров.