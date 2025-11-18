В Минске 112 человек получили зарплату только после вмешательства прокуратуры

В Минске 112 сотрудников частной фирмы получили зарплату после вмешательства прокуратуры, сообщили в службе информации ведомства.
Так во время прокурорской проверки выяснилось, что в Минске работники организации частной формы собственности, которая занимается строительством зданий, в установленный срок не получили заработную плату за август 2025-го.
В итоге на предприятии образовалась задолженность по зарплате за август на 182 тысячи белорусских рублей в сумме. Минская прокуратура вынесла в адрес руководителя юрлица предписание, требуя незамедлительно выплатит работникам заработную плату.
— 112 работникам организации выплачена заработная плата в полном объеме, — прокомментировали в прокуратуре.
Кроме того, на руководителя наложили штраф 100 базовых величин (4200 рублей в ноябре 2025-го).
