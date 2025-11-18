MAX за октябрь заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Национальный мессенджер Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов, сообщили в пресс-службе нацмессенджера.
«За октябрь Центр безопасности Max заблокировал 132 тысячи подозрительных аккаунтов, выявил и удалил более 100 тысяч вредоносных файлов», — говорится в сообщении.
Центр безопасности Max отвечает за работу с запросами пользователей и пресечение мошеннических активностей. В октябре через кнопку «Пожаловаться» пользователи направили 88 тысяч обращений. Среднее время рассмотрения пользовательского запроса составило менее трех минут.
VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы Мах, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает национальный мессенджер на базе Мах «дочка» VK — «Коммуникационная платформа».