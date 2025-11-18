В Ленинградской области расширили автопарк общественного транспорта

Первые автобусы модели ПАЗ «Вектор» уже прибыли в города Тихвин и Пикалево. Они начали курсировать на 16 маршрутах. Подчеркивается, что в современном транспорте специально для удобства маломобильных пассажиров предусмотрен низкий пол. Помимо этого, салон оснащен системой климат-контроля, электронными табло и медиапанелями, автоинформатором и терминалами для бесконтактной оплаты.