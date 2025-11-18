В Ленинградской области расширили автопарк общественного транспорта

Автопарк пассажирского транспорта Ленинградской области пополнят 45 новых машин, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона. Их приобрели в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Первые автобусы модели ПАЗ «Вектор» уже прибыли в города Тихвин и Пикалево. Они начали курсировать на 16 маршрутах. Подчеркивается, что в современном транспорте специально для удобства маломобильных пассажиров предусмотрен низкий пол. Помимо этого, салон оснащен системой климат-контроля, электронными табло и медиапанелями, автоинформатором и терминалами для бесконтактной оплаты.
До конца ноября новые машины начнут курсировать и в других районах области. Среди них — Волховский, Лодейнопольский, Приозерский, Тихвинский и Бокситогорский.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.