39-летняя петербурженка прожила всю жизнь без паспорта

Женщина обратилась в суд, чтобы получить документ.

Источник: РИА "Новости"

Стало известно о судьбе жительнице Санкт-Петербурга, у которой не было паспорта целых 39 лет. Ей удалось получить документ через суд.

Женщина родилась в Хабаровске в 1986 году. Мысль получить паспорт у нее возникла только в 2023 году.

Ей нужно было документально подтвердить, что она постоянно проживает в России, и оформить удостоверение личности. На судебном заседании присутствовали отец женщины и ее сестра. Они подтвердили эти данные.

Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря судов Северной столицы Дарью Лебедеву, 39-летняя россиянка никогда не работала официально. Возможно, если бы события развивались иначе, то женщина обратилась бы за получением документа раньше.

Теперь жительница Петербурга сможет получить все необходимые документы, в том числе паспорт. Ей предоставят полный доступ к государственным услугам.