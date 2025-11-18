39-летняя петербурженка прожила всю жизнь без паспорта

Стало известно о судьбе жительнице Санкт-Петербурга, у которой не было паспорта целых 39 лет. Ей удалось получить документ через суд.
Женщина родилась в Хабаровске в 1986 году. Мысль получить паспорт у нее возникла только в 2023 году.
Ей нужно было документально подтвердить, что она постоянно проживает в России, и оформить удостоверение личности. На судебном заседании присутствовали отец женщины и ее сестра. Они подтвердили эти данные.
Как пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-секретаря судов Северной столицы Дарью Лебедеву, 39-летняя россиянка никогда не работала официально. Возможно, если бы события развивались иначе, то женщина обратилась бы за получением документа раньше.
Теперь жительница Петербурга сможет получить все необходимые документы, в том числе паспорт. Ей предоставят полный доступ к государственным услугам.