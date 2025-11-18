Башстат нашел в Башкирии город с самым дешевым молоком

В октябре городом Башкирии с самыми дешевыми ценами на пастеризованное молоко жирностью 2,5−3,2% стал Нефтекамск. Там, по данным Башстата, литр продукта стоил в среднем 82,54 рубля.
Противоположная ситуация сложилась в Уфе. Столица республики — единственный город, где цена за литр превысила 90 рублей, достигнув 92,14 рубля.
Средняя цена по региону составила 89,39 рубля за литр. В других крупных городах республики стоимость молока была ближе к среднереспубликанскому показателю: в Стерлитамаке литр обходился в 85,04 рубля, в Сибае — в 86,21 рубля.
