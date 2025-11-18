Священник рассказал о законопроекте, регулирующем захоронение эмбрионов

«Разрабатывается проект закона о захоронении плодов человека, которым будет регулироваться включение в перечень останков — останки нерожденных младенцев для погребения на общих основаниях. Мы считаем, что необходимо разделить останки человека любого происхождения от биологических отходов любого вида. Это позволит улучшить статистику, отчетность, установить причины прерывания беременности, причины начавшегося самопроизвольного выкидыша или замершей беременности. Важным является запрет на утилизацию эмбрионов путём передачи их на хранение только под государственный контроль», — сказал Лукьянов.