Нижегородские врачи спасли ребенка, проглотившего семь магнитных шариков

Об этом случае сообщил телеграм-канал «Бокал прессека». Опасность таких элементов заключается в том, что, соединяясь в организме, магниты могут сдавливать стенки кишечника, вызывая перфорации, некроз тканей и другие тяжёлые последствия. Родители малыша обратились за медицинской помощью только на следующий день после происшествия. Несмотря на задержку, врачи Детской городской клинической больницы № 1 оперативно провели обследование и обнаружили инородные тела в пищеводно-желудочном тракте. Магниты уже сцепились между собой через складку слизистой оболочки.