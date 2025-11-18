Бизнесу в Прикамье объяснят, как наладить сотрудничество с Китаем через ИИ

На онлайн-встрече эксперты расскажут, как обеспечить должный уровень кибербезопасности и соблюсти правовые нормы двух государств. Также слушателям представят альтернативные платежные схемы, чтобы снизить зависимость от внешней финансовой инфраструктуры. В числе спикеров выступит представитель Российского экспортного центра в Китае Никита Комаров. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.