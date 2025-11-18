Бизнесу в Прикамье объяснят, как наладить сотрудничество с Китаем через ИИ

Предпринимателей из Пермского края приглашают на вебинар по применению искусственного интеллекта и мультисервисных систем в ведении российско-китайского бизнеса, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций региона. Поддержка отечественных экспортеров отвечает задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Использование искусственного интеллекта помогает оптимизировать работу предприятий, улучшить качество логистических операций, минимизировав риски при оформлении документов и транзакциях. При этом есть вопросы, которые необходимо обговорить, поэтому было принято решение провести тематические вебинар 21 ноября.
На онлайн-встрече эксперты расскажут, как обеспечить должный уровень кибербезопасности и соблюсти правовые нормы двух государств. Также слушателям представят альтернативные платежные схемы, чтобы снизить зависимость от внешней финансовой инфраструктуры. В числе спикеров выступит представитель Российского экспортного центра в Китае Никита Комаров. Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.