Певец Стас Пьеха признался, что однажды чуть не погиб из-за фаната

— Мне нравится, как она сейчас живет. Мы и здоровье ее поправили, и она сама как-то воспряла. Очень вдохновляюсь от нашего общения, разговоров. У меня есть милая фотка, как она сидит на солнышке, с котиком, греется в солнечных лучах. Я смотрю на нее и вижу, что у Эдиты Станиславовны есть удовлетворение от жизни. Это очень важно. А еще у нее есть все мы, и она тоже это чувствует и очень благодарит нас. Мне кажется, сейчас она проживает хороший период.