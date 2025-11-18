Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Калининграда будут судить за фиктивную регистрацию тысячи мигрантов

В Калининградской области под суд отдадут местных жителей, которые за 2,5 года фиктивно зарегистрировали более одной тысячи мигрантов. О завершении расследовании рассказали в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калининградской области.

Источник: Российская газета

По версии следователей, 51-летний мужчина и 47-летняя женщина — оба жители областного центра — предлагали иностранцам заключить фиктивные договоры на выполнение подсобных работ, что позволяло им находиться на территории России.

В итоге через предприимчивых калининградцев прошли свыше одной тысячи мигрантов. Раскрыть преступную схему смогли сотрудники регионального УФСБ России. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье за организацию незаконной миграции.

Во время расследования были проведены обыски в жилых помещениях, изъяты компьютеры и документы, допрошены свидетели. Сейчас весь объем доказательств передан вместе с обвинительным заключением в суд.