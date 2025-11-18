Жителей Калининграда будут судить за фиктивную регистрацию тысячи мигрантов

По версии следователей, 51-летний мужчина и 47-летняя женщина — оба жители областного центра — предлагали иностранцам заключить фиктивные договоры на выполнение подсобных работ, что позволяло им находиться на территории России.
В итоге через предприимчивых калининградцев прошли свыше одной тысячи мигрантов. Раскрыть преступную схему смогли сотрудники регионального УФСБ России. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье за организацию незаконной миграции.
Во время расследования были проведены обыски в жилых помещениях, изъяты компьютеры и документы, допрошены свидетели. Сейчас весь объем доказательств передан вместе с обвинительным заключением в суд.