На главной площади Уфы приступили к монтажу новогодней ели

Помимо ёлки, на площади появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две горки. Также здесь оформят «Пряничный городок» и конструкции с иллюминацией: снежинки, арки, звезды, снеговики, лошади с санями, комбинацию цифр «2026», а также деревянные фигуры лошадок-качалок. Закрытый на зиму фонтан «Часы» украсит светодинамическая иллюминация, а вокруг зальют каток, обустроят лабиринт.