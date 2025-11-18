На главной площади Уфы приступили к монтажу новогодней ели

Помимо ёлки, на площади появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, две горки. Также здесь оформят «Пряничный городок» и конструкции с иллюминацией: снежинки, арки, звезды, снеговики, лошади с санями, комбинацию цифр «2026», а также деревянные фигуры лошадок-качалок. Закрытый на зиму фонтан «Часы» украсит светодинамическая иллюминация, а вокруг зальют каток, обустроят лабиринт.
Тематические украшения появились и на торговых объектах, расположенных рядом с площадью. Муниципалитет рекомендует руководителям предприятий и организаций различных форм собственности тоже внести свой вклад в новогоднее оформление Уфы, украсив фасады, входные группы, витрины и помещения своих компаний.
Напомним, первую живую ель уже установили на территории перед входом в парк «Волна». Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе к Новому году построят 13 ледовых городков.