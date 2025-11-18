Хирурги в Иркутске прооперировали ребенка с редким заболеванием

В Иркутске хирурги успешно прооперировали ребенка с редким заболеванием. В больницу поступил 6-летний пациент с заболеванием, которое истощает организм и провоцирует тяжелые респираторные осложнения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.
— За этой операцией стоит увлекательная история. В 1955 году немецкий хирург Рудольф Ниссен предложил оригинальную методику. В детской хирургии этот подход начал активно использоваться с 1980-х годов, а сегодня мы можем предложить его современный эндоскопический вариант, — пояснил хирург.
Операция прошла успешно. Теперь ребенок сможет нормально питаться, расти и развиваться без обострений.
