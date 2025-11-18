Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирурги в Иркутске прооперировали ребенка с редким заболеванием

Пациент поступил с заболеванием, которое истощает организм и провоцирует тяжелые респираторные осложнения.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске хирурги успешно прооперировали ребенка с редким заболеванием. В больницу поступил 6-летний пациент с заболеванием, которое истощает организм и провоцирует тяжелые респираторные осложнения. Об этом в своем телеграм-канале рассказал главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

— За этой операцией стоит увлекательная история. В 1955 году немецкий хирург Рудольф Ниссен предложил оригинальную методику. В детской хирургии этот подход начал активно использоваться с 1980-х годов, а сегодня мы можем предложить его современный эндоскопический вариант, — пояснил хирург.

Операция прошла успешно. Теперь ребенок сможет нормально питаться, расти и развиваться без обострений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что готовность строительства Иркутской городской поликлиники № 15 оценили на 82%.