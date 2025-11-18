Хирурги в Иркутске прооперировали ребенка с редким заболеванием

— За этой операцией стоит увлекательная история. В 1955 году немецкий хирург Рудольф Ниссен предложил оригинальную методику. В детской хирургии этот подход начал активно использоваться с 1980-х годов, а сегодня мы можем предложить его современный эндоскопический вариант, — пояснил хирург.