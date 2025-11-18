Ричмонд
В Казани переименовали остановку «Театр имени Камала»

Новое название остановки в центре столицы — «Старо-Татарская слобода», ранее это была остановка «Театр имени Галиаскара Камала» — с 19 ноября, сообщает пресс-служба мэрии города.

Решение принято после переезда театра в новое здание на улице Хади Такташа. В Комитете по транспорту уточнили: новое название соответствует расположению остановки вблизи исторического района, упростит навигацию для жителей и туристов.

Переименование касается 18-ти автобусных маршрутов и троллейбусов №№ 3, 5, 7. Транспортные предприятия начали обновление электронных и стационарных табло, перезапись автоинформаторов.

В мэрии отметили также, что изменения не отразятся на расписании движения транспорта. При планировании поездом рекомендовано учитывать новое название.