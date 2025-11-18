В Москве заработала новая разворотная площадка для электробусов

Новая разворотная площадка для электробусов начала работу на западе Москвы рядом с кластером «Ломоносов», сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Модернизация маршрутов городского транспорта проводится в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Там установили шесть ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов. Они функционируют в любую погоду и подходят для всех моделей современных автобусов. Это позволит запустить больше единиц транспорта. А в общей сложности сейчас в столице действуют более 250 маршрутов, по которым курсируют свыше 2,6 тыс. электробусов.
«Москва — лидер среди городов Европы и США по количеству электробусов. По задаче Сергея Собянина мы развиваем сеть зарядных станций, чтобы новый экологичный транспорт выходил на маршруты. С начала года в столице установили 97 УБЗС. Теперь их общее число превысило 440», — добавил Ликсутов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.