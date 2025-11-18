Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве заработала новая разворотная площадка для электробусов

Там установили шесть ультрабыстрых зарядных станций.

Новая разворотная площадка для электробусов начала работу на западе Москвы рядом с кластером «Ломоносов», сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Модернизация маршрутов городского транспорта проводится в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Там установили шесть ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов. Они функционируют в любую погоду и подходят для всех моделей современных автобусов. Это позволит запустить больше единиц транспорта. А в общей сложности сейчас в столице действуют более 250 маршрутов, по которым курсируют свыше 2,6 тыс. электробусов.

«Москва — лидер среди городов Европы и США по количеству электробусов. По задаче Сергея Собянина мы развиваем сеть зарядных станций, чтобы новый экологичный транспорт выходил на маршруты. С начала года в столице установили 97 УБЗС. Теперь их общее число превысило 440», — добавил Ликсутов.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше