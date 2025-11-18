В Москве заработала новая разворотная площадка для электробусов

Там установили шесть ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС) для электробусов. Они функционируют в любую погоду и подходят для всех моделей современных автобусов. Это позволит запустить больше единиц транспорта. А в общей сложности сейчас в столице действуют более 250 маршрутов, по которым курсируют свыше 2,6 тыс. электробусов.