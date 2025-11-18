Несколько самолетов, летевших в Казань, ушли на запасные аэродромы из-за тумана

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе казанского аэропорта, рейсы из Шарм-эль-Шейха и Душанбе были перенаправлены в Нижний Новгород, а два рейса, вылетевшие из московского Шереметьево, взяли курс на Ульяновск и Чебоксары.