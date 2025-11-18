В селе Юсьва Пермского края открыли Центр общения старшего поколения

Новый центр общения старшего поколения открыли в селе Юсьва Пермского края в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья», сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа.
В учреждении созданы все условия для общения, проведения досуга и самореализации пенсионеров. Там будут проводить занятия по интересам, образовательные лекции, консультации по вопросам социальной поддержки, обучение компьютерной и финансовой грамотности.
«Будем надеяться, что новое общественное пространство, которому в скором времени придумают название, станет местом притяжения для людей старшего поколения», — отметила заместитель главы администрации Юсьвинского округа по социальному развитию Наталия Петухова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.