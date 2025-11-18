Ричмонд
В селе Юсьва Пермского края открыли Центр общения старшего поколения

Там будут организовывать занятия по компьютер­ной и финансовой грамотности и проводить консультации по соцподдержкe.

Новый центр общения старшего поколения открыли в селе Юсьва Пермского края в соответствии с целями и задачами национального проекта «Семья», сообщили в администрации Юсьвинского муниципального округа.

В учреждении созданы все условия для общения, проведения досуга и самореализации пенсионеров. Там будут проводить заня­тия по интересам, образовательные лек­ции, консультации по вопросам социаль­ной поддержки, обучение компьютер­ной и финансовой грамотности.

«Будем надеяться, что новое обще­ственное пространство, которому в ско­ром времени придумают название, ста­нет местом притяжения для людей стар­шего поколения», — отметила заместитель главы адми­нистрации Юсьвинского округа по социаль­ному развитию Наталия Петухова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.