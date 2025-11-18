Нацпарку «Куршская коса» передали три земельных участка на берегу залива

«Территориальное управление Росимущества в Калининградской области предоставило в постоянное (бессрочное) пользование национальному парку “Куршская коса” три земельных участка, расположенных на побережье Куршского залива (два севернее посёлка Лесного и один в окрестностях посёлка Морское)», — сообщил Калина.