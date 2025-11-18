Нацпарку «Куршская коса» передали три земельных участка на берегу залива

Росимущество предоставило в бессрочное пользование нацпарку «Куршская коса» три земельных участка на берегу залива. Об этом написал директор учреждения Анатолий Калина в своём телеграм-канале.
«Территориальное управление Росимущества в Калининградской области предоставило в постоянное (бессрочное) пользование национальному парку “Куршская коса” три земельных участка, расположенных на побережье Куршского залива (два севернее посёлка Лесного и один в окрестностях посёлка Морское)», — сообщил Калина.
Ранее участки находились в пользовании арендаторов, которые нарушили природоохранное законодательство. Национальный парк добился сноса заборов на этих территориях.
«Передача данных территорий позволит расширить возможности по сохранению и восстановлению ценных природных комплексов при строго регулируемом посещении, а также предоставит доступ к кормовой базе животным», — подчеркнул директор нацпарка.
Ранее нацпарку передали четыре земельных участка площадью 70 гектаров. Они расположены возле посёлка Рыбачьего и представляют собой часть Рыбачинского луга. В нацпарке отмечали, что там находятся уникальные растения.