Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Работали четыре единицы техники МЧС». Пожар произошел на территории индустриального парка «Великий камень»

МЧС сообщило о пожаре в индустриальном парке «Великий камень» по Минском.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел на территории индустриального парка «Великий камень» 18 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание в индустриальном парке случилось утром вторника. На место сразу же выбыли подразделения МЧС.

Прибывшие пожарные на месте увидели задымление на кровле бытового здания. Возгорание было оперативно ликвидировано.

К счастью, никто не пострадал.

— На месте происшествия работали четыре единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

А еще МЧС сообщало про пожар в квартире в Гродно: «Выбивались клубы дыма, было сильное задымление».

Еще милиция проверяет сообщение о минировании детской поликлиники в Минске: «Оказание медицинской помощи приостановлено».