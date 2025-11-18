«Работали четыре единицы техники МЧС». Пожар произошел на территории индустриального парка «Великий камень»

Пожар произошел на территории индустриального парка «Великий камень» 18 ноября, сообщили в пресс-службе МЧС.
Возгорание в индустриальном парке случилось утром вторника. На место сразу же выбыли подразделения МЧС.
Прибывшие пожарные на месте увидели задымление на кровле бытового здания. Возгорание было оперативно ликвидировано.
К счастью, никто не пострадал.
— На месте происшествия работали четыре единицы техники МЧС. Причина случившегося устанавливается, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
А еще МЧС сообщало про пожар в квартире в Гродно: «Выбивались клубы дыма, было сильное задымление».
Еще милиция проверяет сообщение о минировании детской поликлиники в Минске: «Оказание медицинской помощи приостановлено».