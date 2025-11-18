В Туве отремонтировали хирургическое отделение Дзун-Хемчикского медцентра

Здание хирургического отделения Дзун-Хемчикского Межкожуунного медицинского центра Тувы отремонтировали по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Полюбовались просторными белоснежными коридорами, экстренными и плановыми операционными залами, комфортными палатами, условиями для работы и отдыха персонала. Коллеги воодушевлены такой поддержкой, внедряют новые виды лечения с использованием ранее поставленного оборудования, готовы и впредь работать с полной самоотдачей, за что им большое спасибо!» — подчеркнул министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай.
Кроме того, материально-техническую базу пополнили 46 единиц современной медицинской техники для восстановления после перенесенных заболеваний. Также ожидается поставка еще двух реабилитационных аппаратов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.