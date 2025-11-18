Дополнительные поезда в Воронеж из Москвы запустят в новогодние праздники

Дополнительные поезда, соединяющие Воронеж и Москву, запустят в новогодние праздники. Об этом сообщили в Telegram-канале «Телеграмма РЖД» в понедельник, 17 ноября.
Всего пассажирская компания назначит более 700 дополнительных рейсов. Они будут курсировать по самым различным направлениям. Помимо Москвы, поезда отправятся из Северной столицы, Екатеринбурга, Тюмени, Перми, Самары, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.
В праздничные дни, вместе с обычными и дополнительными рейсами, запустят почти два десятка туристических поездов. Среди них — «Зимняя сказка», «По Золотому кольцу», «В Карелию», «Рускеальский экспресс» и другие.
Ожидается, что самыми загруженными днями отправления станут 30 декабря и 11 января.