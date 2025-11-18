В Башкирии объявлено штормовое предупреждение о тумане и гололедице

Жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу, в среду, 19 ноября, на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоявления.
В некоторых районах республики прогнозируются порывы ветра скоростью 15−20 метров в секунду. На отдельных автомобильных трассах в ночные и утренние часы возможно образование гололеда, а также выпадение тумана с видимостью менее 500 метров.
Температурный режим ожидается в пределах от −2 до +3 градусов в ночное время и от +2 до +7 градусов днем.
