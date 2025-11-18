Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение о тумане и гололедице

Метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий в республике.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Башкирии предупреждают об ухудшении погодных условий. Согласно прогнозу, в среду, 19 ноября, на территории региона ожидаются неблагоприятные метеоявления.

В некоторых районах республики прогнозируются порывы ветра скоростью 15−20 метров в секунду. На отдельных автомобильных трассах в ночные и утренние часы возможно образование гололеда, а также выпадение тумана с видимостью менее 500 метров.

Температурный режим ожидается в пределах от −2 до +3 градусов в ночное время и от +2 до +7 градусов днем.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.