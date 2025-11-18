В Рефтинское водохранилище на Урале выпустили около 70 тысяч мальков

Около 70 тыс. мальков сазана и пестрого толстолобика выпустили в Рефтинское водохранилище Свердловской области, сообщили в администрации Рефтинского городского округа. Зарыбление водохранилища провели при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие».
Молодь рыбы специально привезли из Саратова. Ее заселили в районе санатория «Уральские зори». Отмечается, что именно осенью из-за температуры воды и других особенностей адаптация мальков пройдет успешно.
«Сазан и толстолобик играют важную роль в поддержании здоровья водоемов, выступая их естественными очистителями. Сазан активно “перепахивает” дно, потребляя бактериальный слой с насекомыми. Благодаря маленькому желудку он питается часто, что способствует быстрому росту — масса рыбы может достигать 11 килограммов. При этом, сазан улучшает кислородный режим водоема, создавая благоприятные условия для других видов рыб. Еще его можно назвать “водяной комбайн”», — рассказал представитель Свердловского филиала учреждения «Главрыбвод», ведущий ихтиолог по Свердловской и Челябинской областям Артем Сорока.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.