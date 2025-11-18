В Рефтинское водохранилище на Урале выпустили около 70 тысяч мальков

«Сазан и толстолобик играют важную роль в поддержании здоровья водоемов, выступая их естественными очистителями. Сазан активно “перепахивает” дно, потребляя бактериальный слой с насекомыми. Благодаря маленькому желудку он питается часто, что способствует быстрому росту — масса рыбы может достигать 11 килограммов. При этом, сазан улучшает кислородный режим водоема, создавая благоприятные условия для других видов рыб. Еще его можно назвать “водяной комбайн”», — рассказал представитель Свердловского филиала учреждения «Главрыбвод», ведущий ихтиолог по Свердловской и Челябинской областям Артем Сорока.