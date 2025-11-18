В МЭИ разработали прототип инновационного сенсора для анализа химсостава живых тканей

Как уточнили в пресс-службе, основу разработки составляет тонкий оптический волновод толщиной с человеческий волос, покрытый полимерным материалом с углеродными наночастицами, который вводится в исследуемую полость живого существа, где лазерный луч взаимодействует с молекулами, создавая сигнал с информацией об их колебательном спектре. Отмечается, что ключевым преимуществом технологии является использование углеродных нанотрубок и графена, демонстрирующих не только высокую химическую стабильность, но и способность усиливать аналитический сигнал в 10 млн раз.