Омичку поймали на попытке сдать экзамен на ПДД с помощью смарт-часов

Сотрудники Госавтоинспекции Омска пресекли попытку недобросовестной сдачи теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения. 33-летняя жительница областного центра была отстранена от экзамена после того, как инспекторы заподозрили ее в использовании технических средств для получения подсказок.
Во время тестирования женщина вела себя необычно: неоднократно поправляла волосы у уха, засовывала руку под парту и избегала зрительного контакта. Эти действия вызвали подозрения у экзаменаторов. При личном досмотре она созналась в содеянном и передала смарт-часы с подключенным микронаушником, с помощью которых планировала получать ответы в реальном времени.
Как выяснилось, оборудование женщина приобрела у неизвестного продавца через интернет за 90 000 рублей. Объяснила свой поступок она нехваткой времени на подготовку: «Не успела выучить ПДД из-за работы», — сообщила она инспекторам.
В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка в отделе полиции № 10 УМВД России по городу Омску. В зависимости от результатов проверки может быть принято решение о возбуждении административного или даже уголовного дела — за использование технических средств при сдаче экзамена предусмотрена ответственность по статье 12.7 КоАП РФ и, в отдельных случаях, по статье 282.1 УК РФ (организация деятельности, направленной на незаконное оказание услуг по сдаче экзаменов).
