В России стартовал шестой поток проекта «МАРАФОН 5.5»

Это интенсив для поддержки людей с преддиабетом, ожирением и сахарным диабетом второго типа.

Компания «ГЕРОФАРМ» запустила шестой поток проекта «МАРАФОН 5.5» — бесплатный пятинедельный интенсив для поддержки людей с преддиабетом, ожирением и сахарным диабетом второго типа, не использующих инсулин, сообщили в «ГЕРОФАРМе».

В течение пяти недель эндокринологи, нутрициологи, психологи и фитнес-тренеры будут помогать участникам формировать новые здоровые привычки и преодолевать низкую мотивацию. В программу включены еженедельные прямые эфиры, видеоуроки, полезные рецепты на каждый день, физические упражнения разной интенсивности и многое другое.

Также разработан специальный модуль, который посвящен современным подходам к терапии ожирения. А в блок физической активности включен эксклюзивный практикум по скандинавской ходьбе от чемпионки мира и призера Олимпийских игр по фигурному катанию Ирины Слуцкой.

Присоединиться к проекту можно по ссылке на Телеграм-канал. Там публикуют полезные видео с тренировками, рецептами, продуктами и не только.

Проведение марафона тесно связано с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», главная цель которого — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.