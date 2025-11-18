Создано ультразвуковое устройство, ускоряющее извлечение воды из воздуха

Эти капли покидают водособирающий материал под действием тех же ультразвуковых колебаний, что позволяет собирать их с минимальными затратами энергии. Как показали проведенные учеными опыты, созданный ими прибор совместим не только с гидрогелями, но и со многими другими водопоглощающими материалами. Это позволит создать промышленные и домашние установки для извлечения воды из воздуха с минимальными расходами средств на их разработку, подытожили физики.