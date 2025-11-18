Мистика Финского залива. Где встречается потустороннее на берегах Балтики?

Финский залив редко бывает ласковым. Вода Балтики у берегов Петербурга и Выборга хранит разнообразные истории — трагические, странные, иногда мистические. О тех местах, где турист может ощутить прикосновение чего-то потустороннего, — в материале spb.aif.ru.
Призрак смотрителя маяка.
Маяк Толбухин стоит у входа в Невскую губу с 1810 года. В бурю его свет пробивает десятки километров, становясь ориентиром для всех, кто идёт к Петербургу. В конце XIX века смотритель Иван Платонов вёл записи о своих дежурствах. Несколько фраз из его тетради позже цитировал исследователь маяков Георгий Кожин: «Когда туман стелется по воде, а огонь в башне тускнеет, я слышу шаги по галерее. Оглядываюсь — никого. Только ветер».
Ещё несколько смотрителей в XX веке жаловались на странные звуки ночью — стук, шорох, будто кто-то проверяет фонарь.
В 2019 году президент Федерации спортивного туризма Курской области Евгений Горбатенко рассказал о своих впечатлениях от посещения маяка. После соревнований первого этапа Кубка России на катамаранах он вместе с сыном отправился в путешествие по Финскому заливу. Выйдя из Зеленогорска, они попали во внезапно налетевший шторм.
«Такой ветер налетел, что пришлось опускать паруса. Двухметровые волны накрывали катамаран. К счастью, поблизости оказался Толбухинский маяк — один из старейших в России. Смотритель маяка разрешил нам остаться на два дня. Но предупредил: левую от лестницы дверь — не открывать. Не ходили туда, но слышали топот и странные звуки. Может, и послышалось, но репутация у этого места нехорошая: один смотритель пропал без вести, другой повесился, третий утонул», — рассказывает Горбатенко.
Современные объяснения просты: металлическая башня, ветер, солёный конденсат на стекле. Многие происшествия на маяке можно списать на особенности островного бытия. Но если вы окажетесь у Толбухина вечером, когда туман идёт со стороны острова Котлин, попробуйте на минуту прислушаться. Иногда кажется, будто сам маяк вздыхает — морем, временем, памятью. Поневоле поверишь рассказам.
Тень у форта «Обручев».
На небольшом острове неподалёку от Кронштадта стоит форт «Обручев» — одно из самых загадочных сооружений Петербургской крепостной системы. После Второй мировой форт пустует, но исследователи говорят, что ночами здесь появляются похожие на сигналы фонаря огни. И в ясную ночь, когда форт освещён Луной, действительно видно странное сияние над его арками. Приезжающие на катере из Петербурга туристы часто фотографируют «блики», не понимая, что объектив поймал не отражение — а старую тайну бетонных стен. По народному преданию, это свет фонаря старого матроса, так и не покинувшего свой пост.
«Длинная технологическая галерея идёт вдоль фронтальной части форта. Кабеля, трубы, вентиляционные короба… Здесь всегда темно и тихо. В народе это место прозывается “галереей призраков”. И действительно, зимней порой исследуешь в одиночку отдалённые казематы и переходы, вдруг выступает прямо из стены смутная тень в мятой бескозырке, и ты вылетаешь на свежий воздух взмокший, без шапки и фонаря, а вслед тебе — хрипло и глухо: “Проходи, не велено!”, — рассказывается об этом явлении на популярном сайте.
Кстати, в форте «Пётр I» рассказывают о призраке девушки в белом. Согласно легенде, это дух молодой жены одного из командиров укрепления, которая умерла от болезни, оставаясь замкнутой в стенах форта. Многие утверждают, что в коридорах форта видели её тень.
Голоса под водой.
В июне 2021 года дайверы Русского географического общества нашли в Финском заливе четыре советских судна, затонувших в августе 1941-го. На борту — тысячи бойцов, не успевших уйти от немецких бомб. Теперь на картах отмечены координаты трагедии, но для непосвящённых это просто участок воды между Кронштадтом и побережьем Ленобласти.
Местные моряки говорят, что в особенно тихие ночи там слышно глухое «эхо», будто в глубине работает винт. Официально — это «акустические отклики» от грунта, но старые капитаны уверены: море не забывает.
«Бывает, идёшь по маршруту, и эхолот вдруг выдаёт странные звуки — будто кто-то движется рядом, — рассказывал в интервью журналистам капитан буксира “Светлый”. — Мы знаем, что там суда лежат. Но ощущение, что кто-то ещё идёт своим курсом, не покидает».
Для туриста, идущего по воде на катере, это место выглядит спокойно. Но стоит прислушаться к шуму волн — и появляется чувство, что под тобой не просто песок и водоросли.
Русалки у Репино.
Курортная зона между Комарово и Репино кажется безмятежной. Но у старожилов этих мест — свои рассказы.
Живущий у залива всю жизнь рыбак Александр Н. вспоминает случай конца 1980-х: «Было утро, туман сильный. Вышел за сетью и вдруг слышу — будто кто-то поёт. Женский голос, высокий, будто плачет. Я тогда подумал: радио с катера. Но вокруг — ни души. Голос шёл от воды».
Похожие истории местные слышали и раньше. В дореволюционных путеводителях, например, писали, что «у берегов Куоккалы (нынешнее Репино) в лунные ночи иногда слышны “песни морских девушек”. Не случайно в Комарово на берегу моря даже поставили статую Русалочки.
Конечно, всё можно объяснить физикой звука: отражения от воды и скал искажают человеческую речь и передают её на десятки метров. Но сам мотив русалки — символической хозяйки вод — не покидает эти места. И когда стоишь на берегу, над которым стелется туман, кажется, что сама Балтика тихо напевает старую и загадочную мелодию.
Призрак эсминца «Виктория».
В 1919 году у берегов Петербурга русская подлодка «Пантера» потопила британский эсминец HMS Vittoria. Долгое время место его гибели было неизвестно. Лишь в 2013-м шведские водолазы в российских территориальных водах на глубине 100 метров нашли корпус судна.
С тех пор у мореплавателей появилась новая байка. Иногда, когда проходит гроза и на воде поднимается резонанс, эхолот выдаёт отражение, словно внизу движется судно. Те, кто знает про «Викторию», говорят, что корабль до сих пор идёт своим курсом — прямо под слоями воды. Фактически это обычное переотражение сигнала. Но в этом и есть особая поэзия моря: даже техника говорит на его языке.
Ворота в другой мир.
Одним из самых мистических и одновременно достоверно существующих объектов Финского залива является древний каменный лабиринт на острове Крутояр. Его размеры — 9,5 на 7,6 метра. Можно и сейчас прогуляться по дорожкам — лабиринт в хорошем состоянии, обрушилась только небольшая часть у самого входа. Но сами дорожки очень узкие, пройтись по ним так просто не получится. Здесь реально даже заблудиться — хотя, на первый взгляд, это кажется невозможным — следует полагаться на свои интуицию и инстинкты. Некоторые рассказывали, что лабиринт оказывает прямо-таки магнетическое действие. Когда он был построен — точно неизвестно. А впервые упоминается в 1913 году: в своей книге финский археолог Тальгрен описывает эту конструкцию. Ориентировочно его создали в период между неолитом и средневековьем — то есть разлёт в тысячелетия.
Как считает учёный А. Куратов, конструкция относится к биспиральному типу (это две вписанные друг в друга спирали. — Ред.). Лабиринт ориентирован по сторонам света, вход на север, в сторону береговой линии побережья Финского залива. Для чего именно он был построен — неизвестно. Многие исследователи уверены, что лабиринт — культовое сооружение; другие — что его использовали в качестве алтаря для жертвоприношений. То есть это была как бы дорога в иной мир, запутанная так сильно, чтобы ненужные сущности не могли запросто шастать туда-сюда. Известно, что через этот лабиринт, перед тем как выйти в море, проходили финские и карельские рыбаки. Считалось, что это принесёт удачу и сбережёт здоровье. Более того, есть информация, что некоторые делали подобное и в начале XX века.
Добраться до острова можно только по воде, а для его посещения требуется разрешение пограничников — место располагается в пяти километрах от водной границы с Финляндией. Удобнее всего арендовать лодку, а отправляться от городов Высоцк или Приморск. Если плыть от Выборга, то расстояние по воде составит 56 километров в одну сторону.