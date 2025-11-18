Мистика Финского залива. Где встречается потустороннее на берегах Балтики?

Одним из самых мистических и одновременно достоверно существующих объектов Финского залива является древний каменный лабиринт на острове Крутояр. Его размеры — 9,5 на 7,6 метра. Можно и сейчас прогуляться по дорожкам — лабиринт в хорошем состоянии, обрушилась только небольшая часть у самого входа. Но сами дорожки очень узкие, пройтись по ним так просто не получится. Здесь реально даже заблудиться — хотя, на первый взгляд, это кажется невозможным — следует полагаться на свои интуицию и инстинкты. Некоторые рассказывали, что лабиринт оказывает прямо-таки магнетическое действие. Когда он был построен — точно неизвестно. А впервые упоминается в 1913 году: в своей книге финский археолог Тальгрен описывает эту конструкцию. Ориентировочно его создали в период между неолитом и средневековьем — то есть разлёт в тысячелетия.