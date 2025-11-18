В Красноярском крае обновили 2 участка дорог на обходах Балахты и Ужура

Два участка дорог на обходах поселка Балахта и города Ужура в Красноярском крае отремонтировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог по региону.
Общая протяженность обновленных объектов составляет 6,1 км. В частности, на трассе в районе Балахты специалисты привели в порядок 2 км. Там ликвидировали пучины и уложили новый асфальт, расчистили кюветы и отсыпали обочины. Еще мастера смонтировали барьерное ограждение, установили дорожные знаки и нанесли разметку.
Аналогичные работы провели на участке обхода Ужура. Также подрядчик частично расширил проезжую часть и заменил водопропускную трубу.
«Для города Ужура это жизненно важная дорога, потому что в летнее время проезжает большое количество транспорта отдыхающих в сторону Хакасии. Отремонтированная дорога, важна для всех жителей ужурской земли. Стоит отметить хорошую и качественную работу дорожных служб и надеемся, что в 2026 году ремонт дороги завершат полностью и в 2027 году люди будут спокойно ездить по хорошей обновленной трассе», — подчеркнул глава Ужурского муниципального округа Константин Зарецкий.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.