В Красноярском крае обновили 2 участка дорог на обходах Балахты и Ужура

«Для города Ужура это жизненно важная дорога, потому что в летнее время проезжает большое количество транспорта отдыхающих в сторону Хакасии. Отремонтированная дорога, важна для всех жителей ужурской земли. Стоит отметить хорошую и качественную работу дорожных служб и надеемся, что в 2026 году ремонт дороги завершат полностью и в 2027 году люди будут спокойно ездить по хорошей обновленной трассе», — подчеркнул глава Ужурского муниципального округа Константин Зарецкий.