В Казани обсуждают два варианта продолжения новой ветки метро

Первый вариант, поддержанный Институтом развития Казани и Институтом генплана Москвы, предполагает продление ветки от Азино в сторону Квартала. Альтернативная концепция от Института пространственного планирования Татарстана предлагает направить линию в центральную часть города к железнодорожному вокзалу Казань-1, где ожидается более высокий пассажиропоток. Окончательное решение определит развитие казанского метро на ближайшие 15 лет.