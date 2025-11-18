Ричмонд
В Казани обсуждают два варианта продолжения новой ветки метро

Выбор между развитием в сторону Квартала или центра города.

Источник: Комсомольская правда

В Казани ведутся дискуссии о дальнейшем развитии новой ветки метрополитена. После завершения строительства первых четырех станций и продления линии к Деревне Универсиады, РКБ и Березовой роще предстоит выбрать направление дальнейшего развития.

Первый вариант, поддержанный Институтом развития Казани и Институтом генплана Москвы, предполагает продление ветки от Азино в сторону Квартала. Альтернативная концепция от Института пространственного планирования Татарстана предлагает направить линию в центральную часть города к железнодорожному вокзалу Казань-1, где ожидается более высокий пассажиропоток. Окончательное решение определит развитие казанского метро на ближайшие 15 лет.